У МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС
Найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції
Про це повідомляє Reuters.
Резолюція закликає Росію "негайно припинити будь-які дії проти та щодо ЗАЕС та інших ядерних об'єктів України".
За резолюцію проголосували 26 країн, а проти виступили 2 - Росія та Китай. Утримались від голосування Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія та Пакистан.
- Проєкт резолюції було підготовано за результатами поїздки місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Текст резолюції "засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації проти ядерних об'єктів в Україні."
- 9 вересня керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити "зону безпеки" навколо ЗАЕС.
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