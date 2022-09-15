Про це повідомляє Reuters.

Резолюція закликає Росію "негайно припинити будь-які дії проти та щодо ЗАЕС та інших ядерних об'єктів України".

За резолюцію проголосували 26 країн, а проти виступили 2 - Росія та Китай. Утримались від голосування Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія та Пакистан.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb