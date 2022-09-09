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У проєкті резолюції ради МАГАТЕ міститься заклик до РФ покинути Запорізьку АЕС, - Reuters

9 вересня, 2022 п'ятниця
16:07
війна з Росією ЗАЕС і МАГАТЕ

Проєкт резолюції МАГАТЕ, підготовлений за результатами поїздки місії на Запорізьку АЕС, закликає Росію припинити всі дії на ядерних об'єктах України

Про це пише видання Reuters.

Відомо, що проєкт підготували Польща та Канада напередодні засідання Ради керуючих, вищого директивного органу МАГАТЕ, яке відбудеться наступного тижня.

Цей проєкт розповсюджується серед 35 країн, що входять до Ради керуючих та є продовженням резолюції, прийнятої на екстреному засіданні ради в березні, проти якої виступили тільки Росія та Китай.

Так само, як і в березні, дипломати заявили, що мета полягала в тому, щоб показати, що РФ перебуває в дипломатичній ізоляції, і чинити на неї тиск, щоб вона припинила окупацію Запорізької атомної електростанції, де, на думку МАГАТЕ, окупація та обстріл під час війни створюють ризик катастрофічних наслідків ядерної аварії.

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Проєкт "засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації проти ядерних об'єктів в Україні, включаючи присутність російських військ і персоналу Росатому на Запорізькій атомній електростанції, що триває".

Окрім цього, за словами дипломатів, проєкт тексту, підготовлений від імені України, яка не є членом Ради керуючих, ще має бути офіційно представлений на щоквартальному засіданні ради наступного тижні, після чого його обговорять та проголосують.

Декілька дипломатів заявили, що оскільки формулювання схоже на березневу резолюцію, в якій "засуджується" окупація Росією України, вона, швидше за все, буде легко прийнята, і вони очікують незначних змін у її формулюванні.

У тексті міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької АЕС та будь-яких інших ядерних об'єктів в Україні та на них, щоб компетентні органи відновили повний контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України".

  • Президент Російської Федерації Володимир Путін визнав, що на Запорізькій АЕС присутні російська армія та техніка. Вони, за його словами, охороняють периметр ЗАЕС
  • 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Після прибуття до Запоріжжя Росія змусила чекати місію в загальній черзі на в'їзд до ЗАЕС. До цього їм відмовили в проході за спецперепустками.
  • Після завершення місії МАГАТЕ, двоє її учасників залишилися працювати на станції на постійній основі.
  • 6 вересня МАГАТЕ опублікували звіт за підсумками відвідування ЗАЕС.

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Світ
Росія
Польща
Канада
Запорізька АЕС
атомна енергетика
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