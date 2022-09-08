Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ніякої довіри загарбникам та тим, хто нічого спільного не має з ядерною та радіаційною безпекою у нас немає. Стосовно ініціативи очільника МАГАТЕ влаштувати на проммайданчику ЗАЕС зону ядерної безпеки - ми зараз у процесі. Ми готові співпрацювати у напрямку демілітаризації та деокупації ЗАЕС, готові підготувати свої пропозиції до того, як це має виглядати, але це є політико-дипломатичний процес, який виходить за межі компетенції Державної інспекції ядерного регулювання України", - підкреслив Коріков.

Також профільний експерт прокоментував перспективу повної зупинки ЗАЕС.

"Не може бути моментально зупинена ланцюгова реакція ядерного поділу. Після того, як зупинена реакторна установка, залишається остаточне тепловиділення від ядерного палива і потрібно розсіювати тепло, яке виробляється в ядерному паливі, в ядерному реакторі. Потрібно прокачувати через ядерний реактор, через басейни, в яких знаходиться ядерне паливо воду. Енергію необхідно мати 100% для того, щоб помпа працювала. У випадку зупинення помпи, температура води навколо палива різко зростає, вода перетворюється у пару, температура оболонки палива зростає і відбувається пошкодження цієї оболонки. Радіаційні продукти виходять за межі першого бар’єра. Ми можемо отримати викид радіації за межі в атмосферу і це вплине не тільки на персонал ЗАЕС, а матиме транскордонні наслідки", - наголосив Коріков.

Президент Російської Федерації Володимир Путін визнав, що на Запорізькій АЕС присутні російська армія та техніка. Вони, за його словами, охороняють периметр ЗАЕС

31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС. Після прибуття до Запоріжжя Росія змусила чекати місію в загальній черзі на в'їзд до ЗАЕС. До цього їм відмовили в проході за спецперепустками.

Після завершення місії МАГАТЕ, двоє її учасників залишилися працювати на станції на постійній основі.

6 вересня МАГАТЕ опублікували звіт за підсумками відвідування ЗАЕС.

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