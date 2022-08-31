Про це розповів голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, інформує "Интерфакс".

"У нас сьогодні баланс приблизно такий: 200-250 машин у нас виїжджає з території Запорізької області, підконтрольної нам, і приблизно 1000-1500 заїжджає до нас, повертаючись на "мирну" територію. Ось у цій черзі з боку Запоріжжя десь перебуває зараз ця колона", - сказав він в ефірі телеканалу "Росія-24" (ВДТРК).

Балицький зазначив, що місія МАГАТЕ зверталася до влади Запорізької області щодо можливості прискорити проїзд делегації через пункт пропуску на території, підконтрольній РФ.

"Я на пропозицію прискорити процес сказав, що я не збираюся прискорювати цей процес, нехай стоять у черзі. (...) Нехай стоять у черзі та поговорять з людьми, люди їм все розкажуть, розкажуть їм правду, нам нема чого приховувати", - наголосив Балицький.

Він додав, що "поки забезпечує українська сторона їхній проїзд до нас, а коли вони пройдуть КПП як належить – ось тоді ми вже відповідатимемо за їхню безпеку, і повеземо їх на об'єкт".

Більш однозначним був Володимир Рогов, який займає у призначеній Кремлем адміністрації позицію члена головної ради. У своєму телеграмі він зазначив:

"Місія МАГАТЕ стоятиме в черзі, щоб потрапити на "звільнену" частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть. А могли б безпечно, швидко і без перепон добратися з Росії".

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві.

Зранку 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС

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