Запорізьку АЕС уперше в історії повністю відключено від енергомережі, - Енергоатом
25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист
В етері Еспресо експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна прокоментувала ситуацію на ЗАЕС.
"Була зруйнована лінія електропередач в 750 кіловольтів, остання з чотирьох, на яку ЗАЕС подавала енергію, яка йшла в загальну енергосистему України.
В підсумку, п'ятий енергоблок зробив аварійну зупинку і увімкнулися резервні дизель-генератори через втрату енергопостачання. На шостому блоці впала потужність і він працював на свої потреби", - розповіла Кошарна.
Утім згодом російські загарбники відновили цю лінію електропередач і шостий енергоблок почав набирати потужність.
"Я вважаю, він має бути зупинений, тому що, є різниця, коли аварійно зупиняють блоки. У випадку втрати зовнішнього енергопостачання і непідключення генераторів - розплавлення активної зони. Тяжка аварія відбувається за 3-6 годин. якщо блок в холодній зупинці - це декілька днів займає. Тоді якщо втрачається енергопостачання - розплавлення відбувається 27 годин. За цей час можна керувати аварією. Ситуація важка", - додала експертка з питань ядерної енергетики.
Державна інспекція ядерного регулювання України повідомляє в телеграмі, що внаслідок цієї події енергоблок №6 відключився від мережі з наступним спрацюванням аварійного захисту.
В Енергоатомі наголосили, що повне відключення ЗАЕС від енергомережі відбулося вперше в історії станції.
"Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС від Запорізької ТЕС", - додають у пресслужбі.
Мер Енергодару Дмитро Орлов заспокоїв містян: "Станом на 14:30 радіаційний фон в місті становить 10,4 мікрорентген на годину, що відповідає природному".
Міський голова наголосив, що приймати препарат з вмістом калію йодиду нині немає потреби.
- 22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.54
Купівля 39.54Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 39.48Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе