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Запорізьку АЕС уперше в історії повністю відключено від енергомережі, - Енергоатом

25 серпня, 2022 четвер
16:38
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист

В етері Еспресо експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна прокоментувала ситуацію на ЗАЕС.

"Була зруйнована лінія електропередач в 750 кіловольтів, остання з чотирьох, на яку ЗАЕС подавала енергію, яка йшла в загальну енергосистему України.

В підсумку, п'ятий енергоблок зробив аварійну зупинку і увімкнулися резервні дизель-генератори через втрату енергопостачання. На шостому блоці впала потужність і він працював на свої потреби", - розповіла Кошарна.

Утім згодом російські загарбники відновили цю лінію електропередач і шостий енергоблок почав набирати потужність.

"Я вважаю, він має бути зупинений, тому що, є різниця, коли аварійно зупиняють блоки. У випадку втрати зовнішнього енергопостачання і непідключення генераторів - розплавлення активної зони. Тяжка аварія відбувається за 3-6 годин. якщо блок в холодній зупинці - це декілька днів займає. Тоді якщо втрачається енергопостачання - розплавлення відбувається 27 годин. За цей час можна керувати аварією. Ситуація важка", - додала експертка з питань ядерної енергетики.

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомляє в телеграмі, що внаслідок цієї події енергоблок №6 відключився від мережі з наступним спрацюванням аварійного захисту.

В Енергоатомі наголосили, що повне відключення ЗАЕС від енергомережі відбулося вперше в історії станції.

"Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС від Запорізької ТЕС", - додають у пресслужбі.

Мер Енергодару Дмитро Орлов заспокоїв містян: "Станом на 14:30 радіаційний фон в місті становить 10,4 мікрорентген на годину, що відповідає природному".

Міський голова наголосив, що приймати препарат з вмістом калію йодиду нині немає потреби.

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Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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