В етері Еспресо експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна прокоментувала ситуацію на ЗАЕС.



"Була зруйнована лінія електропередач в 750 кіловольтів, остання з чотирьох, на яку ЗАЕС подавала енергію, яка йшла в загальну енергосистему України.



В підсумку, п'ятий енергоблок зробив аварійну зупинку і увімкнулися резервні дизель-генератори через втрату енергопостачання. На шостому блоці впала потужність і він працював на свої потреби", - розповіла Кошарна.

Утім згодом російські загарбники відновили цю лінію електропередач і шостий енергоблок почав набирати потужність.

"Я вважаю, він має бути зупинений, тому що, є різниця, коли аварійно зупиняють блоки. У випадку втрати зовнішнього енергопостачання і непідключення генераторів - розплавлення активної зони. Тяжка аварія відбувається за 3-6 годин. якщо блок в холодній зупинці - це декілька днів займає. Тоді якщо втрачається енергопостачання - розплавлення відбувається 27 годин. За цей час можна керувати аварією. Ситуація важка", - додала експертка з питань ядерної енергетики.

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомляє в телеграмі, що внаслідок цієї події енергоблок №6 відключився від мережі з наступним спрацюванням аварійного захисту.

В Енергоатомі наголосили, що повне відключення ЗАЕС від енергомережі відбулося вперше в історії станції.

"Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС від Запорізької ТЕС", - додають у пресслужбі.

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