Про це інформує в телеграмі Енергоатом.



"Учора, 22 серпня 2022 року, внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС – слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін", – йдеться в повідомленні.

26-річного чоловіка госпіталізували. Згодом у реанімації постраждалий від отриманих поранень помер.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - додали в пресслужбі.

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