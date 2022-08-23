В Енергодарі від російського обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС
22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
"Учора, 22 серпня 2022 року, внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС – слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін", – йдеться в повідомленні.
26-річного чоловіка госпіталізували. Згодом у реанімації постраждалий від отриманих поранень помер.
"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - додали в пресслужбі.
- Голова спецкомітету з оборони палати громад Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку РФ на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.
- 18 серпня українська розвідка попередила про можливі провокації Росії на території ЗАЕС.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про наявність умов для візиту на ЗАЕС місії МАГАТЕ та про необхідність демілітаризації станції. Він закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України.
- 20 серпня внаслідок обстрілів ЗАЕС пошкоджень зазнала естакада, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків, у будівлі вибиті вікна.
- Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, сказала, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС планується на початок вересня.
- 21 серпня повідомлялося, що Росія через шантаж щодо Запорізької атомної електростанції хоче знизити темпи постачання зброї Україні та схилити українську владу до перемовин.
- 22 серпня експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна висловила переконання, що ядерного вибуху на Запорізькій атомній електростанції не буде.
- 22 серпня мінометними обстрілами в Енергодарі пошкоджено центральний тепловий пункт, є повідомлення про одного загиблого та кількох поранених.
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