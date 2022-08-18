"Окупанти оголосили несподіваний "вихідний": розвідка попередила про провокації РФ на ЗАЕС

Про це повідомили в головному управлінні розвідки України.

"Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту", - у повідомленні.

За даними розвідки, злочин можуть приурочити до перебування в Україні Генерального секретаря ООН.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті",- додають у повідомленні.

Раніше російське міністерство оборони заявило, що Україна та "керівники із США", намагаються влаштувати "незначну аварію" на заводі, щоб звинуватити Росію. Інцидент може спричинити витік радіації. Про це пише Sky news.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував звинувачення РФ та запропонував росіянам розмінувати споруди та перестати обстрілювати ЗАЕС у відповідь на заяву РФ про можливі "провокації" зі сторони Україні на фоні візиту генсека ООН. Про це він написав у twitter.

"Росія занепокоєна через можливість катастрофи на ЗАЕС", цинічно сміються в міноборони. Є рішення. Треба просто вивезти БК із цехів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію. Все просто, чи не так?", - сказав Подоляк.

Окупанти також погрожують зупинити Запорізьку АЕС. НАЕК "Енергоатом" наголосив, що зупинка роботи Запорізької атомної станції окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.

Президент України обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем звільнення з полону українських військових, ядерний шантаж РФ і зернову ініціативу.

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