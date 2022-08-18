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Звільнення з полону українських військових, ядерний шантаж РФ і зернова ініціатива: Зеленський зустрівся з генсеком ООН у Львові

18 серпня, 2022 четвер
16:47
Світ Зеленський і Гутерріш

Президент України обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем звільнення з полону українських військових, ядерний шантаж РФ і зернову ініціативу

Про це Володимир Зеленський повідомив у власному телеграмі.

"Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", - розповів він.

За словами очільника держави, окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - додав він.

  • 12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.
  • Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.
  • 14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Наступного дня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

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Новини
ООН
Володимир Зеленський
війна з Росією
Антоніу Гутерріш
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