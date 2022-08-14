Обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції, - Енергоатом
Станом на 08:00 14 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки
Про це повідомляє Енергоатом.
"Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений", - пишуть в Енергоатомі.
Також там зазначають, що під час обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.
Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.
Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП (сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, – ред.) ЗАЕС.
"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", - відзначають в Енергоатомі.
Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.
"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити Росію звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу", - закликають в Енергоатомі.
- Нагадаємо, вибух на Запорізькій атомній електростанції може покрити весь європейський континент радіоактивними елементами
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