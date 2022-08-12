Боррель підтримав демілітарізацію ЗАЕС та закликав росіян повернути станцію Україні
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав заклики щодо створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони
Про це Боррель заявив у твіттері.
"Запорізька АЕС не може використовуватися в рамках будь-якої військової операції. Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ відвідати атомну станцію", - пише він.
Крім того, він наголосив на тому, що РФ повинна "негайно повернути повний контроль (над станцією, - ред.) законному суверенному власнику Україні".
- Нагадаємо, ввечері 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.
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- А нещодавно в раді безпеки РФ заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе
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