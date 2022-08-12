Про це Боррель заявив у твіттері.

"Запорізька АЕС не може використовуватися в рамках будь-якої військової операції. Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, і закликаю МАГАТЕ відвідати атомну станцію", - пише він.

Крім того, він наголосив на тому, що РФ повинна "негайно повернути повний контроль (над станцією, - ред.) законному суверенному власнику Україні".

Нагадаємо, ввечері 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.

9 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону повідомив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти

12 серпня представник Росії в ООН Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС

А нещодавно в раді безпеки РФ заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе