Російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника, - Енергоатом

Як повідомляє 7 серпня Енергоатом, вчора, 6 серпня, ввечері російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької атомної станції та міста Енергодар. Вони влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

"Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива! Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе. Через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 кв. м віконних поверхонь в різних будівлях станції", - пишуть у відомстві.

Читайте також: Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знеструмити південь України

Також в Енергоатомі додають, що внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – він був доправлений у міську лікарню.

"Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки. Російські військові стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору м. Енергодар", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, Інститут дослідження війни вважає, що РФ використовує ЗАЕС, аби зіграти на страху європейців перед ядерною катастрофою.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

Окупанти 5–6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС, який стався напередодні, та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb