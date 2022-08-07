РФ використовує ЗАЕС, аби зіграти на страху європейців перед ядерною катастрофою, - Інститут дослідження війни

Про це пише Українська правда з посиланням на американський Інститут дослідження війни (ISW).

Також зазначається, шо росіяни намагаються підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу та використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.

Деякі ключові висновки аналітиків ISW:

- Росіяни провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на схід та південь від Бахмута.

- Російські війська провели серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька.

- Росіяни не вели наступальних операцій на півдні України та продовжували оборонні заходи.

- Діяльність українських партизанів і громадянський опір розчаровують окупантів.

Нагадаємо, 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

Окупанти 5–6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС, який стався напередодні, та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи

Енергоатом вважає, що окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знеструмити південь України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb