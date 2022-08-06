Обстріл ЗАЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи, – МАГАТЕ

Про це пише Reuters.

"Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції. ВІн підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати громадському здоров’ю та навколишньому середовищу в Україні та за її межами",- сказав у заяві генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Гроссі, який очолює ядерний контроль ООН, закликав усі сторони війни в Україні проявляти "максимальну стриманість" навколо АЕС.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

Окупанти 5–6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

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