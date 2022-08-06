Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС
Окупанти 5 - 6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району м. Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано", - наголосив він.
У ніч на 6 серпня росіяни також обстріляли промисловий майданчик у Степногірську й пошкодили електропідстанцію. Унаслідок цього в усій громаді немає електропостачання.
Крім того, увечері 5 серпня окупанти вгатили по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Обстріл спричинив пожежу. Інформації про постраждалих немає. Через пошкодження ліній електропередачі 4-ий енергоблок ЗАЕС відключили від енергосистеми й перевели до резерву.
- 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулися дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
- Увечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували три "прильоти". Це вже друга атака армії РФ на атомну електростанцію впродовж дня.
- МЗС засудило провокації росіян на території ЗАЕС та закликало світ негайно вжити заходів для примусу Росії звільнити станцію.
- Президент України Володимир Зеленський засудив обстріл Запорізької АЕС і закликав ввести санкції проти всієї російської атомної галузі.
- У ніч на 6 серпня росіяни обстріляли громади на Запоріжжі.
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