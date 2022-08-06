Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району м. Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано", - наголосив він.

У ніч на 6 серпня росіяни також обстріляли промисловий майданчик у Степногірську й пошкодили електропідстанцію. Унаслідок цього в усій громаді немає електропостачання.

Крім того, увечері 5 серпня окупанти вгатили по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Обстріл спричинив пожежу. Інформації про постраждалих немає. Через пошкодження ліній електропередачі 4-ий енергоблок ЗАЕС відключили від енергосистеми й перевели до резерву.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулися дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Увечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували три "прильоти". Це вже друга атака армії РФ на атомну електростанцію впродовж дня.

МЗС засудило провокації росіян на території ЗАЕС та закликало світ негайно вжити заходів для примусу Росії звільнити станцію.

Президент України Володимир Зеленський засудив обстріл Запорізької АЕС і закликав ввести санкції проти всієї російської атомної галузі.

У ніч на 6 серпня росіяни обстріляли громади на Запоріжжі.

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