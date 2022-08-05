МЗС України закликало світ примусити Росію звільнити Запорізьку АЕС після провокацій на ядерному об’єкті

Про це йдеться у заяві відомства.

У Міністерстві наголосили, що можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби.

"МЗС рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в м.Енергодар 05 серпня 2022 року. Зокрема, на фоні цинічної відеозаяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, Росія ввела війська та позашляховики наповнені зброєю в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС з початку серпня 2022 року. Сьогодні, 5 серпня, відбулися артилерійські обстріли території.

"Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.", - додали у МЗС.

Сьогодні, 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

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