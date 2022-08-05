МЗС України закликало світ примусити Росію звільнити Запорізьку АЕС після провокацій на ядерному об’єкті
МЗС засудило провокації росіян на території ЗАЕС та закликало світ негайно вжити заходів для примусу Росії звільнити станцію
Про це йдеться у заяві відомства.
У Міністерстві наголосили, що можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби.
"МЗС рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в м.Енергодар 05 серпня 2022 року. Зокрема, на фоні цинічної відеозаяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, Росія ввела війська та позашляховики наповнені зброєю в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС з початку серпня 2022 року. Сьогодні, 5 серпня, відбулися артилерійські обстріли території.
"Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.", - додали у МЗС.
Сьогодні, 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.
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