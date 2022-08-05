Про це повідомив Енергоатом.

Один з ударів зафіксували біля енергоблоку, де розташований ядерний реактор.

"Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що перед обстрілом "представники Росатому поспіхом покинули станцію". На місці перебуває український персонал ЗАЕС і ліквідовує наслідки пошкоджень.

Сьогодні, 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

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