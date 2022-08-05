Росія вдруге за день обстріляла Запорізьку АЕС: "прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин
Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували три "прильоти". Це вже друга атака армії РФ на атомну електростанцію впродовж дня
Про це повідомив Енергоатом.
Один з ударів зафіксували біля енергоблоку, де розташований ядерний реактор.
"Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Повідомляють, що перед обстрілом "представники Росатому поспіхом покинули станцію". На місці перебуває український персонал ЗАЕС і ліквідовує наслідки пошкоджень.
- Сьогодні, 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40
- Актуальне
- Важливе