Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору", - йдеться у зверненні.

За словами президента України, РФ повинна відповісти за загрози для АЕС.

"Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - сказав Володимир Зеленський.

27 липня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС.

2 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС, як "живий щит" і небезпечно "брязкає ядерною зброєю"

4 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ використовує ЗАЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи й послабити західну військову підтримку України.

5 серпня британська розвідка заявила, що дії окупантів поставили під загрозу нормальну роботу Запорізької АЕС.

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