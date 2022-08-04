РФ використовує ЗАЕС, щоб залякати і послабити західну військову підтримку України, - ISW
Окупаційні війська використовують Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, аби посилити страх ядерної катастрофи і понизити бажання західних партнерів надавати військову підтримку Україні
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
"Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, ймовірно, з метою принизити бажання Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу", - йдеться в повідомленні.
Експерти наголошують, що кремль, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.
Також окупанти здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов’янська та продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу. Російські війська надають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках, йдеться в аналізі Інституту.
Інші ключові висновки ISW
- Окупанти, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні HIMARS
- Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки проти них
- Російська загарбницька влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори
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