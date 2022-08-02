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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія використовує Запорізьку АЕС, як "живий щит" і небезпечно "брязкає ядерною зброєю", - Блінкен

Росія використовує Запорізьку АЕС, як "живий щит" і небезпечно "брязкає ядерною зброєю", - Блінкен

2 серпня, 2022 вiвторок
01:41
війна з Росією Ентоні Блінкен

Артилерійські обстріли, які російські війська здійснюють з території найбільшої в Європі Запорізької АЕС, підкреслюють безвідповідальне ставлення РФ до ядерної безпеки

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в ООН на конференції з питань нерозповсюдження ядерної зброї, повідомляє "Укрінформ".

"Зараз Росія використовує АЕС як військову базу для обстрілу українців, усвідомлюючи, що вони не можуть і не будуть стріляти у відповідь, оскільки це загрожує випадковим ураженням ядерного реактора або сховища високорадіоактивних відходів. Це виводить уявлення про "живий щит" на зовсім інший, жахливий, рівень", - сказав глава американської дипломатії.

Він також підкреслив, що кремль вдається до "небезпечного брязкання ядерною зброєю". Ба більше, зауважив Блінкен, президент РФ особисто погрожує країнам, які підтримують Україну, наслідками "яких ніколи не бачили за всю свою історію".

Блінкен заявив, що в нинішньому цивілізованому світі немає місця для ядерного стримування, заснованого на примусі, залякуванні чи шантажі.

"Ми повинні об’єднатися, щоби дати опір цьому", - наголосив державний секретар США.

  • Про те, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС, раніше повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
  • 21 липня повідомлялось, що на Запорізькій АЕС може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, через російські 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом у машинній залі 1-го енергоблоку станції.
  • Раніше росіяни вимагали, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних залів атомної станції.

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Росія
ядерна зброя
тероризм
Запорізька АЕС
Ентоні Блінкен
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