Про це повідомляє Енергоатом.

"Військові РФ вимагають від адміністрації української атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. Це видається загарбникам безпечнішим, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ", - йдеться у повідомленні

В Енергоатомі роз'яснили, що до машинних залів окупанти хочуть загнати танки, вантажівки та зброю з боєкомплектом.

"Розмістивши там свій "мотлох", рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І в разі пожежі, ризик якої зросте багаторазово, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати", - застерігають в Енергоатомі.

У повідомленні наголошують, що російські окупанти порушують всі норми й вимоги ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС. "Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції".

19 липня, за повідомленням Енергоатому, на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції російські солдати викрадають керівників підприємства і ховаються від українських військових у підвалі.

Раніше повідомлялося, що окупанти викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС Ігоря Квашніна.

На території тимчасово окупованої Запорізької АЕС ліквідували та поранили російських загарбників.

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