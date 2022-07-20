Окупанти хочуть загнати до енергоблоків ЗАЕС військову техніку, аби уберегтися від ударів ЗСУ, - Енергоатом
Росіяни вимагають, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних залів атомної станції
Про це повідомляє Енергоатом.
"Військові РФ вимагають від адміністрації української атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. Це видається загарбникам безпечнішим, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ", - йдеться у повідомленні
В Енергоатомі роз'яснили, що до машинних залів окупанти хочуть загнати танки, вантажівки та зброю з боєкомплектом.
"Розмістивши там свій "мотлох", рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І в разі пожежі, ризик якої зросте багаторазово, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати", - застерігають в Енергоатомі.
У повідомленні наголошують, що російські окупанти порушують всі норми й вимоги ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС. "Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції".
- 19 липня, за повідомленням Енергоатому, на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції російські солдати викрадають керівників підприємства і ховаються від українських військових у підвалі.
- Раніше повідомлялося, що окупанти викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС Ігоря Квашніна.
- На території тимчасово окупованої Запорізької АЕС ліквідували та поранили російських загарбників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе