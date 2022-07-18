Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"У другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різного ступеня важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані. Один з них у важкому стані — в реанімації. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо. Як і не будемо домислювати, що ж стало причиною одночасного "прорідження" рядів окупантів на об’єкті, який вони начебто ретельно "охороняють". Про це, думаю, пізніше скажуть компетентні служби", - написав Орлов

"Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємстві одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили", - додав енергодарський міський голова.

10 липня стало відомо, що на ЗАЕС росіяни змушують працівників станції зніматися в пропагандистських відео.

29 червня Енергоатом повідомив, що окупанти тортурами вимагають у працівників ЗАЕС "зізнань" у зберіганні зброї на станції.

5 липня ЗСУ розповіли, що більшість персоналу Запорізької атомної електростанції, розташованої в тимчасово захопленому Енергодарі, відмовляється співпрацювати з РФ, тому росіяни звозять на станцію робітників Росенергоатому.

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