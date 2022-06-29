Окупанти тортурами вимагають у працівників ЗАЕС "зізнань" у зберіганні зброї на станції
Росіяни вимагають у працівників ЗАЕС "зізнань" у зберіганні на станції зброї та наполягають на "перевірці", яка загрожує ядерній безпеці
Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.
"Загарбники, які перебувають на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше - оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди", - наголосили у відомстві.
Під цим приводом росіяни наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів - для перевірки його чаш - та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. В Енергоатомі зазначили, що якщо це зробити, то системи безпеки найбільшої в Європі АЕС залишаться без охолодження. Це є серйозним порушенням і може загрожувати ядерній безпеці. Крім того, у теплу пору недоцільно проводити такі роботи, адже існує ризик перегрівання й відмови обладнання.
В Енергоатомі найголовнішим назвали питання контролю дій росіян, адже під виглядом перевірки вони можуть накидати в бетонні чаші вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю, звинувативши в цьому працівників або захисників ЗАЕС, і зробити з цього формальний привід для запрошення МАГАТЕ на станцію, щоб показати їм ці "факти".
"Та ще й картинку для пропагандистських росЗМІ зробити - як росіяни про безпеку станції піклуються, а український персонал її порушує. Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, - це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою", - додали в Енергоатомі.
- 22 червня Енергоатом повідомив, що в Енергодарі окупанти продовжують масово викрадати містян та працівників ЗАЕС і це набуває катастрофічних масштабів.
- Станом на 26 червня біля ЗАЕС росіяни укріплювали окопи та розміщували реактивні системи залпового вогню.
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