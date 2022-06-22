Енергодар: окупанти масово викрадають цивільних та працівників ЗАЕС

Про це повідомляє Енергоатом.

За словами мера Енергодару Дмитра Орлова, потрібно терміново вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти

"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", – сказав Орлов.

21 червня загарбники випустили з полону начальника пожежної частини окупованого Енергодара Віталія Трояна, якого викрали майже місяць тому.

Окупанти провели в Енергодарі збори для батьків та освітян, де повідомили, що видадуть випускникам російські атестати.