Енергодар: окупанти масово викрадають цивільних та працівників ЗАЕС
В Енергодарі окупанти продовжують масово викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів
Про це повідомляє Енергоатом.
За словами мера Енергодару Дмитра Орлова, потрібно терміново вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти
"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", – сказав Орлов.
- 21 червня загарбники випустили з полону начальника пожежної частини окупованого Енергодара Віталія Трояна, якого викрали майже місяць тому.
- Окупанти провели в Енергодарі збори для батьків та освітян, де повідомили, що видадуть випускникам російські атестати.
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