В Енергодарі окупанти випустили з полону начальника пожежної частини Трояна
Російські загарбники випустили з полону начальника пожежної частини окупованого Енергодара Віталія Трояна, якого викрали майже місяць тому
Про це інформує міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
За даними Орлова, Троян під тиском загарбників дав інтерв'ю проросійським ЗМІ і зізнався у "співпраці з СБУ та територіальною обороною".
Як повідомляє мер, очільник пожежної частини найближчим часом повернеться до роботи.
- Нагадаємо, 18 травня в Енергодарі окупанти взяли в полон очільника пожежної частини Віталія Трояна. Його колеги та підлеглі вийшли на протест з вимогою звільнити викраденого начальника
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