Про це інформує міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За даними Орлова, Троян під тиском загарбників дав інтерв'ю проросійським ЗМІ і зізнався у "співпраці з СБУ та територіальною обороною".

Як повідомляє мер, очільник пожежної частини найближчим часом повернеться до роботи.

Нагадаємо, 18 травня в Енергодарі окупанти взяли в полон очільника пожежної частини Віталія Трояна. Його колеги та підлеглі вийшли на протест з вимогою звільнити викраденого начальника