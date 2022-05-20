Про це повідомляє Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

Стало відомо, що в Енергодарі працівники пожежної частини масово вийшли на протест з вимогою до окупантів звільнити начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

За словами Орлова, пізніше військові РФ застосували проти пожежників силу. Наразі відбувається побиття протестувальників. Окупанти також нищать пожежно-рятувальну техніку.

Як повідомляється, 18 травня російські військові увірвалися до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті Трояна.

Після чого приміщення опечатали, а самого начальника пожежно-рятувального загону вивезли у невідомому напрямку.