В Енергодарі працівники пожежної частини вийшли на протест з вимогою звільнити викраденого начальника
Енергодарські рятувальники вийшли на протест із закликом до росіян відпустити з полону начальника пожежної частини
Про це повідомляє Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
Стало відомо, що в Енергодарі працівники пожежної частини масово вийшли на протест з вимогою до окупантів звільнити начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.
За словами Орлова, пізніше військові РФ застосували проти пожежників силу. Наразі відбувається побиття протестувальників. Окупанти також нищать пожежно-рятувальну техніку.
Як повідомляється, 18 травня російські військові увірвалися до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті Трояна.
Після чого приміщення опечатали, а самого начальника пожежно-рятувального загону вивезли у невідомому напрямку.
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