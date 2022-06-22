Про це повідомляє lb.ua.

Російські загарбники провели збори у гімназії №2 Енергодару. Окупанти розповіли, як збираються навчати дітей у новому навчальному році та про "основні навчальні стандарти РФ".

"На зборах окупанти оголосили, що до нового навчального року збираються відкрити всі школи та дитсадки. А ще - видавати випускникам 9-х та 11-х класів атестати російського зразка, з якими енергодарські діти буцімто матимуть право вступати в захоплений Мелітопольський державний університет та навчальні заклади на території РФ", - повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Переважна більшість присутніх батьків прийшли на збори тільки для того, щоб особисто почути, що саме готують для них окупанти, від перспективи отримати документи від росіян - люди не в захваті.

Мер Енергодару також пообіцяв найближчими днями пояснити, як пройде отримання атестатів державного українського зразка.

21 червня загарбники випустили з полону начальника пожежної частини окупованого Енергодара Віталія Трояна, якого викрали майже місяць тому.