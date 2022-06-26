Біля ЗАЕС окупанти укріплюють окопи й розміщують озброєння
В Енергодарі, поблизу Запорізької АЕС, росіяни укріплюють окопи та розміщують реактивні системи залпового вогню
Про це повідомив телеграм-канал "Енергодар".
"Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції. Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони "побудували" фортифікаційні споруди", - зауважили в дописі.
Крім того, поблизу селища Мічуріна помітили ворожі реактивні системи залпового вогню.
"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - наголосили в повідомленні.
- 22 червня Енергоатом повідомив, що в Енергодарі окупанти продовжують масово викрадати містян та працівників ЗАЕС і це набуває катастрофічних масштабів.
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