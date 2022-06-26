Про це повідомив телеграм-канал "Енергодар".

"Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції. Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони "побудували" фортифікаційні споруди", - зауважили в дописі.

Крім того, поблизу селища Мічуріна помітили ворожі реактивні системи залпового вогню.

"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - наголосили в повідомленні.

22 червня Енергоатом повідомив, що в Енергодарі окупанти продовжують масово викрадати містян та працівників ЗАЕС і це набуває катастрофічних масштабів.

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