Окупанти звозять російський персонал на захоплену ЗАЕС, – розвідка
Більшість персоналу Запорізької атомної електростанції, розташованої в тимчасово захопленому Енергодарі, відмовляється співпрацювати з окупантами, тому росіяни звозять на станцію робітників "Росенергоатому"
Про це повідомили на сайті Сил сеціальних операцій "Спротив".
Розвідка повідомляє, що загарбники до кінця місяця планують сформувати новий штатний розпис станції.
За планом росіян, усі робітники станції, що не погоджуються співпрацювати з ними мають залишити місто. До кінця вересня станцію планують відключити від української енергомережі.
"Зауважимо, що така ситуація в окупантів й в інших галузях. Так, не йдуть на співпрацю й не оформлюють нові трудові договори працівники ДСНС. Захоплену залізницю обслуговують працівники Кримської залізниці, адже місцеві в переважній більшості відмовились. Для забезпечення житлом переселених осіб росіяни проводять інвентаризацію житла в окупованих містах з подальшим розселенням у квартирі тих, хто лишив місто. Щоб мотивувати росіян на переїзд на окуповану Україну, переселенці отримують премію 8,5 тис. рублів", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що 27 травня Слов’янська теплоелектростанція зупинила роботу через ракетні обстріли російських військ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.05
-
EUR
Купівля 35.24Продаж 36.44
- Актуальне
- Важливе