Слов'янська ТЕС зупинила роботу через обстріли росіян

Про це повідомила пресслужба ПАТ "Донбасенерго".

"Упродовж останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що персонал електростанції під час війни забезпечував відпуск електроенергії до енергосистеми України.

"З метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їх сімей прийнято рішення про зупинення роботи Слов’янської ТЕС 27 травня", - повідомили у компанії.