Слов'янська ТЕС зупинила роботу через обстріли росіян
27 травня Слов’янська теплоелектростанція зупинила роботу через ракетні обстріли російських військ
Про це повідомила пресслужба ПАТ "Донбасенерго".
"Упродовж останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що персонал електростанції під час війни забезпечував відпуск електроенергії до енергосистеми України.
"З метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їх сімей прийнято рішення про зупинення роботи Слов’янської ТЕС 27 травня", - повідомили у компанії.
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