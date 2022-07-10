На ЗАЕС росіяни змушують працівників станції зніматися в пропагандистських відео
На ЗАЕС окупанти змусили працівників пустити блогера-пропагандиста до приміщень з обмеженим доступом і зніматися в його відео
Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.
"Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю", - наголосили у відомстві.
В Енергоатомі зазначили, що так окупанти створюють міф для росіян про нібито успішну роботу ЗАЕС на них. Однак станцією керує Енергоатом. ЗАЕС продовжує постачати електроенергію в українську енергомережу.
"Відповідна нота про злочинні дії рашистів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС", - зауважили в Енергоатомі.
- 29 червня Енергоатом повідомив, що окупанти тортурами вимагають у працівників ЗАЕС "зізнань" у зберіганні зброї на станції.
- 5 липня ЗСУ розповіли, що більшість персоналу Запорізької атомної електростанції, розташованої в тимчасово захопленому Енергодарі, відмовляється співпрацювати з РФ, тому росіяни звозять на станцію робітників "Росенергоатому".
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