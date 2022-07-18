Про це повідомляє Енергоатом у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, 17 липня російські військові, які тимчасово окупували Запорізьку атомну електростанцію, викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС.

"Так, вчора, 17 липня, загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна. Зараз його місце знаходження не можливо встановити", - пише Енергоатом.

У телеграм-каналі зазначили, що викрадений Ігор Квашнін відповідав за контроль забруднення, зокрема й радіоактивного.

Також Енергоатом попереджає про можливі провокації, оскільки загарбники дестабілізують ситуацію на електростанції та вдаються до терору.

"Нагадаємо, служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь-якими речовинами включаючи радіоактивні. Вочевидь, наступним кроком окупантів стане чергова провокація. Тож не втрачайте пильності", - зауважили в дописі.

Раніше повідомлялося, що окупанти змушують працівників ЗАЕС зніматися в пропагандистських відео.

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