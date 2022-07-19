На тимчасово окупованій ЗАЕС російські військові викрадають працівників і ховаються від ЗСУ в підвалі, - Енергоатом
На тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції російські солдати викрадають керівників підприємства і ховаються від українських військових у підвалі
Про це інформує у телеграмі Енергоатом.
Як йдеться у повідомленні, на тимчасово окупованій ЗАЕС російські військові влаштували справжній терор працівникам, однак самі ховаються від ЗСУ в підвалі Учбово-тренувального центру станції.
"Загарбники настільки бояться (і небезпідставно!) за власні життя й здоров’я, що навіть на режимному й добре захищеному об’єкті заходилися швидко облаштувати собі супернадійний захист. Навряд чи їм це допоможе", - пише Енергоатом.
Росіяни продовжують викрадати керівників Запорізької атомної електростанції. Зокрема, за повідомленням держпідприємства 18 липня окупанти викрали ще двох працівників станції – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.
"Наразі місцеперебування викрадених невідоме. І це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією", - йдеться у дописі.
Також на підприємстві розповідають, що російські солдати вриваються у приміщення станції зі зброєю і виганяють працівників. Зокрема, окупанти захопили їдальню ЗАЕС, а також відібрали у двох працівників станції перепустки до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.
"У них не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній. Якби ж то окупанти наражали на небезпеку тільки себе (а їх точно не шкода!) – можна було б сказати «Яке прикре самогубство», але ж на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією", - пише Енергоатом.
- Раніше повідомлялося, що окупанти викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС Ігоря Квашніна.
- На території тимчасово окупованої Запорізької АЕС ліквідували та поранили російських загарбників.
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