Окупанти накопичують техніку та використовують Запорізьку АЕС як фортецю, - міський голова Енергодара

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Поблизу Запорізької АЕС окупанти почали використовувати важке озброєння. Така ситуація спостерігається протягом останнього тижня. Окупанти обстрілюють сусіднє узбереження - місто Нікополь. Вони прекрасно знають, що ЗСУ не будуть відповідати на ці обстріли, оскільки можуть пошкодити АЕС. Тому окупанти використовують Запорізьку АЕС як фортецю", - розповів Орлов.

Міський голова також додав, що росіяни облаштовують свої позиції в житлових кварталах Енергодара.

"Серед жителів міст Енергодар та працівників Запорізької АЕС починають поширюватись панічні настрої. Оскільки окупанти облаштовують свої позиції на АЕС та житлових кварталах, наражаючи цивільних громадян на небезпеку", - додав він.

21 липня повідомлялось, що на Запорізькій АЕС може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, через російські 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом у машинній залі 1-го енергоблока станції.

Раніше росіяни вимагали, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних залів атомної станції.

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