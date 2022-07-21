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Головна війна з Росією На Запорізькій АЕС через дії окупантів може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, - Енергоатом

На Запорізькій АЕС через дії окупантів може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, - Енергоатом

21 липня, 2022 четвер
14:18
війна з Росією ЗАЕС

На Запорізькій АЕС може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, через російські 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом у машинній залі 1-го енергоблока станції

Про це повідомляє Енергоатом.

Як йдеться у повідомленні, російські окупанти розмістили військову техніку, включно з вибухівкою і зброєю, у машинній залі 1-го енергоблока Запорізької АЕС, що може спричинити масштабну пожежу.

"Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС. Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває зараз зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного оливобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", - пише Енергоатом.

Через перекриття доступу до енергоблока у разі виникнення аварії пожежні машини не зможуть вчасно потрапити в епіцентр загоряння, що може призвести до катастрофічних наслідків.

"Якщо пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС", - попереджають у повідомленні.

  • Раніше росіяни вимагали, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних залів атомної станції.

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окуповані території
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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