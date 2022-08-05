Дії окупантів поставили під загрозу нормальну роботу Запорізької АЕС, - британська розвідка

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Вказано, що ворожі війська, ймовірно, діють у районах, прилеглих до АЕС, і використовували розташовані там артилерійські підрозділи, щоб обстрілювати територію України на західному березі річки Дніпро.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що армія РФ, ймовірно, використовує територію Енергодара, зокрема територію ЗАЕС, щоб тимчасового перепочити та зменшити ризик нічних ударів ЗСУ по військовій техніці та особовому складу.

4 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ використовує ЗАЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи й послабити західну військову підтримку України.

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