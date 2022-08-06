У Харкові черговий обстріл з боку Росії
Росіяни обстріляли Харків, влучили в Слобідський район
Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.
"Звуки вибухів чув увесь Харків. Попередньо прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там. Поки що інформації про постраждалих немає. Сподіваюсь, що так і буде", - йдеться у повідомленні.
"Суспільне. Харків" повідомляє, що було чутно щонайменше 6 вибухів.
Доповнюєьбся…
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