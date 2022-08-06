Про це він написав у твіттер.

"ЄС засуджує воєнну діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

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