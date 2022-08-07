Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знеструмити південь України, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом.

"Такими діями рашисти перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому обстріли станції, з високою ймовірністю, продовжаться", - пишуть у відомстві

На думку Енергоатому, завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту та його повної демілітаризації.

"Необхідно повернути ЗАЕС статус мирного цивільного об’єкту, яким вона була до російського вторгнення. Якщо зараз цього не зробити, то Росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів. Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України. Крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, цей план також включає подальше повне знеструмлення станції (блекаут) із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока", - наголошують в Енергоатомі.

Також там додають, що ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків №1 та №2, "що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції".

"І це на додаток до мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища. Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа", - відзначають у відомстві.

Енергоатом вчергове закликає ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту здійснити всі можливі заходи для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС із подальшою її демілітаризацією та виведенням озброєних російських військових зі станції й усієї прилеглої території, зокрема і з міста Енергодар.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

Окупанти 5–6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС, який стався напередодні, та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи

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