"Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря", - Подоляк про обстріли росіян
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на провокації російських окупаційних військ, здійснених вчора, 5 серпня, на території Запорізької АЕС, зазначивши, що лише дивом вдалося уникнути світової катастрофи
Про це він написав у твітер.
"Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від росіян вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії", - написав Подоляк.
- Нагадаємо, вчора, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
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