Людство грає із зарядженою рушницею, - генсек ООН про загрозу ядерної війни

Про це Антоніу Гутерреш заявив під час виступу в Японії.

"Кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються - від Близького Сходу до Корейського півострова та російського вторгнення в Україну. Людство грає із зарядженою рушницею", - наголосив він.

З таким закликом він виступив під час промови з нагоди 77-і річниці ядерного бомбардування Хіросіми.

Генсек ООН підкреслив, що нові перегони озброєнь все більше набирають обертів, світові лідери збільшують запаси ядерної зброї вартістю сотні мільярдів доларів і зараз майже 13 тисяч одиниць ядерної зброї зберігаються в арсеналах по всьому світу.

Він заявив, що ядерна зброя має бути "назавжди стерта з лиця землі".

"Країни, які володіють ядерною зброєю, повинні взяти на себе зобов’язання "не використовувати її першими" та запевнити інші держави, що вони не використовуватимуть або не погрожуватимуть застосувати ядерну зброю проти них", - додав Гутерреш.

2 серпня у США назвали умову, за якої можуть застосувати ядерну зброю. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, роль стратегічних ядерних сил США полягає у тому, щоб стримувати ядерні напади на країну, а також на її союзників та партнерів.

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