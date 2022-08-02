У США назвали умову, за якої можуть застосувати ядерну зброю

Про це під час виступу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна.

"США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів", - наголосив він.

За словами Блінкена, роль стратегічних ядерних сил США полягає у тому, щоб стримувати ядерні напади на країну, а також на її союзників та партнерів.

Також Блінкен вважає, що Північна Корея готується здійснити сьоме випробування ядерної зброї.

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