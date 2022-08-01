Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Yonhap.



"Ми зібрались разом у критичний момент. КНДР продовжує розширювати свою незаконну ядерну програму та продовжує неодноразові провокації проти регіону. Тоді як ми з вами сидимо тут, Пхеньян готується провести своє сьоме ядерне випробування", – наголосив Блінкен.



Блінкен також нагадав про важливість Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та наголосив на тому, що Іран "залишається на шляху ядерної ескалації".



Посадові особи США і Південної Кореї раніше також говорили, що КНДР готує нове випробування, але не оцінювали таку можливість як реальну. Наразі ж за їхньою оцінкою, Пхеньян уже завершив усі необхідні приготування.



Зазначається, що Північна Корея стала єдиною державою у світі, яка вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 2003 році.



Відтоді КНДР провела шість ядерних випробувань, з них останнє – у вересні 2017 року.

Нагадаємо, у травні США запровадили санкції проти Північної Кореї та двох російських банків, які фінансували ядерну програму КНДР. Обмеження введені, зокрема, проти представника північнокорейської компанії SANS в Мінську Йонг Йонг Нама, а також торговельної компанії Air Koryo Trading Corporation через сприяння програмам міністерства військової промисловості КНДР.

А у червні Північна Корея запустила неподалік свого узбережжя вісім балістичних ракет

А пізніше зʼявилася інформація, що лідер КНДР Кім Чен Ин наказав посилити обороноздатність країни, що свідчить про ймовірність проведення Північної Кореєю першого за п’ять років ядерного випробування

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