У США вважають, що КНДР планує чергові ядерні випробування
Державний секретар США Ентоні Блінкен на десятій оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї заявив, що Північна Корея готується здійснити сьоме випробування ядерної зброї
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Yonhap.
"Ми зібрались разом у критичний момент. КНДР продовжує розширювати свою незаконну ядерну програму та продовжує неодноразові провокації проти регіону. Тоді як ми з вами сидимо тут, Пхеньян готується провести своє сьоме ядерне випробування", – наголосив Блінкен.
Блінкен також нагадав про важливість Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та наголосив на тому, що Іран "залишається на шляху ядерної ескалації".
Посадові особи США і Південної Кореї раніше також говорили, що КНДР готує нове випробування, але не оцінювали таку можливість як реальну. Наразі ж за їхньою оцінкою, Пхеньян уже завершив усі необхідні приготування.
Зазначається, що Північна Корея стала єдиною державою у світі, яка вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 2003 році.
Відтоді КНДР провела шість ядерних випробувань, з них останнє – у вересні 2017 року.
- Нагадаємо, у травні США запровадили санкції проти Північної Кореї та двох російських банків, які фінансували ядерну програму КНДР. Обмеження введені, зокрема, проти представника північнокорейської компанії SANS в Мінську Йонг Йонг Нама, а також торговельної компанії Air Koryo Trading Corporation через сприяння програмам міністерства військової промисловості КНДР.
- А у червні Північна Корея запустила неподалік свого узбережжя вісім балістичних ракет
- А пізніше зʼявилася інформація, що лідер КНДР Кім Чен Ин наказав посилити обороноздатність країни, що свідчить про ймовірність проведення Північної Кореєю першого за п’ять років ядерного випробування
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