Північна Корея запустила неподалік свого узбережжя вісім балістичних ракет

Про це повідомили в CNN.

Зазначається, що запуск відбувся в неділю, 5 червня. За даними Обʼєднаного комітету начальників штабів, ракети запустили з району Сунан, неподалік столиці Північної Кореї Пхеньяну, у води на схід від Корейського півострова між 9:08 і 9:43 за місцевим часом.

Глава національної безпеки Південної Кореї Кім Сон Хан проведе засідання постійного комітету Ради національної безпеки для обговорення запуску.

Відомо, що цей запуск ракет КНДР став сімнадцятим цього року. Останній, 25 травня, відбувся саме в той момент, коли президент США Джо Байден завершив свою поїздку до Азії КНДР.

Тоді вона випустила три ракети за кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Азію та повертався до Сполучених Штатів. Запуск також був через день після того, як військово-морські сили Південної Кореї та США завершили триденні спільні навчання у водах біля японського острова Окінава.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти Північної Кореї та двох російських банків, які фінансували ядерну програму КНДР. Обмеження введені, зокрема, проти представника північнокорейської компанії SANS в Мінську Йонг Йонг Нама, а також торговельної компанії Air Koryo Trading Corporation через сприяння програмам міністерства військової промисловості КНДР.

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