КНДР може провести перше за п’ять років ядерне випробування, - Reuters

Про це повідомили в Reuters.

"Північна Корея могла б додати можливе використання тактичної ядерної зброї до своїх нових операційних планів, враховуючи використання терміну "стримування війни", який вона використовує для позначення ядерного потенціалу", - сказав старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання в Сеулі Мін Хонг.

Відомо, що на засіданні 8-ї Центральної військової комісії найвищі посадовці "схвалили важливе питання надання військової гарантії для подальшого посилення військового стримування країни".

За зустріччю уважно стежили американські й південнокорейські чиновники. На їхню думку, Пхеньян може провести перше за п’ять років ядерне випробування, яке може відбутися в будь-який час.

Зазначається, що цього року Північна Корея випробувала безпрецедентну кількість балістичних ракет, а очільника розробки ракет Північної Кореї було обрано заступником голови Центральної військової комісії партії.

"Враховуючи символічну позицію Рі в процесі ядерного просування Півночі, вибори демонструють її бажання прискорити розробку стратегічної та тактичної зброї", - додав Хонг.

12 червня лідер тоталітарної КНДР Кім Чен Ин висловив підтримку російському диктатору Володимиру Путіну. Також він висловив сподівання, що тактико-стратегічна співпраця між двома країнами буде більш тісною.

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