Кім Чен Ин висловив підтримку Путіну в "справедливій справі захисту гідності та безпеки РФ"
Лідер тоталітарної КНДР Кім Чен Ин висловив підтримку російському диктатору Володимиру Путіну
Про це повідомляє Центральна телеграфна агенція КНДР.
Підтримку Кім Чен Ин висловив у вітальній телеграмі до дня Росії, який відзначається 12 червня.
"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи виклики і труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої справи захисту гідності та безпеки своєї країни, чому наш народ надає повну підтримку", - йдеться у привітанні.
Кім Чен Ин також висловив сподівання, що тактико-стратегічна співпраця між двома країнами буде більш тісною.
"Упевнений, що корейсько-російські відносини дружби та співпраці, які вступили в нову переломну фазу після нашої першої зустрічі у квітні 2019 року у Владивостоку, і надалі динамічно зміцнюватимуться та розвиватимуться у всіх сферах", - додав Кім Чен Ин.
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