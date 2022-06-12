Про це повідомляє Центральна телеграфна агенція КНДР.

Підтримку Кім Чен Ин висловив у вітальній телеграмі до дня Росії, який відзначається 12 червня.

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи виклики і труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи захисту гідності та безпеки своєї країни, чому наш народ надає повну підтримку", - йдеться у привітанні.

Кім Чен Ин також висловив сподівання, що тактико-стратегічна співпраця між двома країнами буде більш тісною.

"Упевнений, що корейсько-російські відносини дружби та співпраці, які вступили в нову переломну фазу після нашої першої зустрічі у квітні 2019 року у Владивостоку, і надалі динамічно зміцнюватимуться та розвиватимуться у всіх сферах", - додав Кім Чен Ин.

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