Про це інформує російська служба Інтерфакс.

Небензя вважає, що Росія захищає ЗАЕС, крім того, від "можливих терактів".

"Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити", - заявив Небензя.

Постійний представник РФ при ООН додав у коментарях для журналістів, що голова ООН має пояснити, що він має на увазі під "периметром демілітаризації".

5 серпня російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог потрапив до високовольтної лінії зв'язки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовано прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

11 серпня рашисти кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та поблизу. Під час чергового обстрілу потрапили неподалік першого енергоблоку та пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

На засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня гендиректор МАГАТЕ Маріано Гроссі запропонував особисто очолити місію фахівців агентства на Запорізьку АЕС для посилення заходів щодо її безпеки. А представниця держдепу США засудила спроби РФ спекулювати на ситуації довкола ЗАЕС.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу в Раді безпеки ООН заявив, що Росія унеможливлює доступ місії МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС. Окупаційні війська мають вийти з території станції, щоб усунути ядерну загрозу.

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