Про це заявила заступниця Державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, виступаючи 11 серпня на засіданні Ради Безпеки ООН.

Вона наголосила, що "тільки Росія створює небезпеку", напавши на Україну. Поки РФ не пішла з території АЕС і з території України, США, за словами Дженкінс, наполягають на необхідності доступу персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Причина цих подій усім відома – це ще один трагічний результат рішення РФ розпочати вторгнення на територію незалежної держави. Це порушення Статуту ООН і принципів міжнародного права", – вказала вона.

Дженкінс закликала Росію повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні та припинити будь-які воєнні дії на території станції та навколо неї.



"США підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо АЕС", – сказала заступниця очільника держдепу США.

"Рішення абсолютно очевидне: Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести війська з України, це дасть змогу Україні відновити необхідний рівень безпеки на ЗАЕС, як це було десятиліттями", – заявила представниця США.

Також Росія, на переконання Дженкінс, має відмовитися від дезінформації, яка відвертає від реальності та не відповідає їй. Зокрема, такою дезінформацією вона вважає заяви РФ про те, що Україна нібито винна у ситуації навколо Запорізької АЕС.

Данілов прокоментував засідання Радбезу ООН щодо ЗАЕС: Світ перевернувся.

На засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня гендиректор МАГАТЕ Маріано Ґроссі запропонував особисто очолити місію фахівців агентства на Запорізьку АЕС для посилення заходів її безпеки.

11 серпня рашисти кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та території поблизу. Під час чергового обстрілу влучили неподалік першого енергоблока і пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

5 серпня російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.