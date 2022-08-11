Окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта, - Енергоатом
11 серпня рашисти вчергове обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та території поблизу. Відомо про 10 "прильотів"
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
"Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання", - йдеться в повідомленні.
На ділянці зайнялася трава, ніхто не постраждав.
Крім того, в районі пожежної частини, неподалік ЗАЕС відбулося ще п’ять влучань.
"Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести перезмінку. Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", - додали в Енергоатомі.
Нині на станції ситуація контрольована. Українців попереджають не вірити фейкам, що нібито персонал у паніці полишає станцію.
- Глави МЗС країн Групи семи оприлюднили заяву, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні.
- Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї.
- Станом на 08:00 8 серпня ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
- Нагадаємо, ввечері 6 серпня, російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника. Експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський вважає, що росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС.
- 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
- Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що загроза застосування ядерної зброї все більше набирає обертів, а світ має назавжди відмовитися від цього виду озброєння.
- G7 вимагає від РФ негайного повернути Україні контроль над ЗАЕС.
- Воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС засудили також в ЄС.
- МАГАТЕ зазначило, що обстріл ЗАЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.
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