Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

"Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання", - йдеться в повідомленні.

На ділянці зайнялася трава, ніхто не постраждав.

Крім того, в районі пожежної частини, неподалік ЗАЕС відбулося ще п’ять влучань.

"Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести перезмінку. Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", - додали в Енергоатомі.

Нині на станції ситуація контрольована. Українців попереджають не вірити фейкам, що нібито персонал у паніці полишає станцію.

Глави МЗС країн Групи семи оприлюднили заяву, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні.

Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, і за фактичними наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті – тим же, що й застосування Росією ядерної зброї.

Станом на 08:00 8 серпня ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня, російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника. Експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський вважає, що росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС.

5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що загроза застосування ядерної зброї все більше набирає обертів, а світ має назавжди відмовитися від цього виду озброєння.

G7 вимагає від РФ негайного повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Воєнні дії РФ біля Запорізької АЕС засудили також в ЄС.

МАГАТЕ зазначило, що обстріл ЗАЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

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