G7 вимагає від РФ негайного повернути Україні контроль над ЗАЕС

Про це інформує Європейська Правда.

"У цьому контексті ми вимагаємо, аби Росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації", - йдеться у заяві міністрів G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.

Міністри також додали, що співробітники ЗАЕС, які наразі обслуговують атомну станцію, повинні мати можливість виконувати свої обов'язки у безпеці та без тиску. Крім того, у заяві йдеться, що контроль Росії над станцією спричиняє загрозу для регіону.

Також представники G7 оголосили про підтримку зусиль генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні.

Вони наголосили на важливості сприяти експертній місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для розвʼязання питань ядерної безпеки у спосіб, який "поважає повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою".

"Співробітники МАГАТЕ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні та безпосередньо і без втручання спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів", - додається у заяві.

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