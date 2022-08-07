English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, - експерт з атомної енергетики
Ексклюзив

Росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, - експерт з атомної енергетики

7 серпня, 2022 неділя
17:58
війна з Росією Запорізька АЕС

Серйозна небезпека на Запорізькій атомній електростанції може виникнути у разі, якщо буде вражена ядерна установка

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.

"Стосовно рівня небезпеки - він може бути різним. Серйозна небезпека може виникнути у разі, якщо буде вражена ядерна установка - тоді можлива ядерна катастрофа, як у Чорнобилі або Фукусімі. До цього можуть бути локальні радіаційні аварії. Росіяни добре розуміють, що вони коять. Вони просто здійснюють тиск на нас і шантажують нас і весь світ. Вони не мають наміру викликати серйозну радіаційну аварію. Вони мають намір посилювати цей тиск з кожним кроком", -  зазначив він.

  • 5 серпня російські військові обстріляли Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
  • 6 серпня голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи.
  • Ввечері 6 серпня обстріл повторився. Було поранено працівника станції.
  • Інститут дослідження війни 7 серпня заявив, що РФ використовує ЗАЕС аби зіграти на страху європейців перед ядерною катастрофою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Запоріжжя
російська армія
Запорізька область
Запорізька АЕС
Читайте також:
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 серпня, 2022 субота
Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
міномет ЗСУ
6 серпня, 2022 субота
Британська розвідка назвала напрямок, на якому розгорнеться нова фаза війни РФ проти України
Глен Грант
6 серпня, 2022 субота
Атака на міста - це стратегічна помилка росіян, - військовий експерт Глен Грант
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
7 серпня
17:42
Миколаїв обстріл
Повномасштабна війна РФ проти України: у Миколаєві росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619
17:22
Ексклюзив
Крим, корабель, задимлення
Удару по загарбниках в Криму очікуємо найближчим часом, - експерт Defense Express Рябих
17:22
В Україні ліквідували російського підполковника-танкіста, - офіцер ЗСУ Штефан
17:01
сектор Газа
Єгипет пропонує посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною, - Reuters
16:54
Ексклюзив
Фейк, Росія
М'яка сила РФ зменшилась до мінімуму, - заступник керівника Центру стратегічних комунікацій
16:44
На Донеччині українські морпіхи знищили до 15 окупантів і російський склад із боєприпасами
16:40
Ексклюзив
путін путлер
Поразка армії РФ в Україні спричинить військово-політичний крах Путіна, - військовий експерт Притула
16:38
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Росіяни намагаються охопити Бахмут з півдня і півночі, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
16:36
Ексклюзив
Американські боєприпаси
Головний акцент у новому пакеті військової допомоги - боєприпаси, - військовий експерт Грабський
16:18
Харківська прокуратура
На Харківщині вже загинуло понад 1 000 цивільних людей, поранено – вдвічі більше
16:04
В Україні ліквідували росіян, які катували цивільних у Бучі
15:53
Швеція Україна
Швеція направить інструкторів у Британію навчати українських військових
15:50
Брітні Грайнер
Білий дім пообіцяв екстраординарні заходи для звільнення засудженої в РФ на 9 років олімпійської чемпіонки
15:31
Ексклюзив
Amnesty International дискредитувала
У звіті Amnesty International дуже багато маніпуляцій, - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини
15:26
До Києва прибула американська акторка Джессіка Честейн
15:25
Ексклюзив
Глен Грант
Для здійснення прориву та знищення морального духу противника слід особливо потужно оснастити якусь ділянку фронту, - військовий експерт Глен Грант
15:24
У боях за Бахмут загинув боєць ДУК Олександр Попов із Кам'янця-Подільського, що воював з 2014-го
15:20
"Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді": Зеленський поговорив з президентом Євроради про ЗАЕС
15:19
Кріштіану Роналду
Роналду не потрапив до складу "Манчестер Юнайтед" на стартовий матч чемпіонату Англії
15:14
Польща
Польська ініціатива збирає автівки для захисників України
14:53
Нацбанк України
Нацбанк відновлює обіг державних цінних паперів
14:43
27 поліцейських присягнули ворогу в окупованому Маріуполі
27 поліцейських присягнули ворогу в окупованому Маріуполі
14:38
Ексклюзив
США та Китай
Військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю, - аналітик Шевченко
14:34
Дар'я Білодід
Українська чемпіонка Білодід здобула перше золото у новій категорії
14:27
Херсон
10 тис. рублів за голос: на Херсонщині окупанти хочуть "купити" учасників фейкового референдуму
14:24
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Росіяни укріплюються: окупанти не готові до наступу на Запоріжжі, - депутат райради Кирильчук
14:24
Маріуполь
Повномасштабна війна РФ проти України: понад 3,5 млн українців втратили домівки
13:53
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі та спеку в понеділок
13:53
Росія
У РФ більше не доступні Patreon та Grammarly
13:46
Михайло Подоляк
Вкидами про "чорний ринок зброї" РФ прагне заблокувати підтримку України, - Подоляк
13:35
Сухогруз RAZONI з українським зерном біля Стамбулу
Перше судно з українською кукурудзою, відправлене з Одеси, затримується, – посол України в Лівані
13:33
"Є ефективною у лікуванні телят". Для росіян Coca-Cola буде замінена білоруською "Бела-Колою"
13:30
Реджеп Ердоган
Ердоган після переговорів у Сочі скасував спільні пресконференцію та вечерю з Путіним, - ЗМІ
13:29
Чехія Україна
Вперше з 24 лютого Чехія не видала жодної візи українським біженцям
13:24
радіація
"Країна-терорист не дотримується жодних законів". МОЗ пояснило українцям, як діяти у випадку радіаційної аварії
13:13
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 8 цивільних об'єктів
13:03
Порошенко про скандальний звіт Amnesty International: це інформаційна отрута і диверсія проти України
12:55
ЗАЕС
Російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника, - Енергоатом
12:45
Укрзалізниця
З Донеччини у Кропивницький прибув черговий евакуаційний потяг
12:36
Кая Каллас
Однією з причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму, - прем'єрка Естонії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV