Росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, - експерт з атомної енергетики
Серйозна небезпека на Запорізькій атомній електростанції може виникнути у разі, якщо буде вражена ядерна установка
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.
"Стосовно рівня небезпеки - він може бути різним. Серйозна небезпека може виникнути у разі, якщо буде вражена ядерна установка - тоді можлива ядерна катастрофа, як у Чорнобилі або Фукусімі. До цього можуть бути локальні радіаційні аварії. Росіяни добре розуміють, що вони коять. Вони просто здійснюють тиск на нас і шантажують нас і весь світ. Вони не мають наміру викликати серйозну радіаційну аварію. Вони мають намір посилювати цей тиск з кожним кроком", - зазначив він.
- 5 серпня російські військові обстріляли Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.
- 6 серпня голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи.
- Ввечері 6 серпня обстріл повторився. Було поранено працівника станції.
- Інститут дослідження війни 7 серпня заявив, що РФ використовує ЗАЕС аби зіграти на страху європейців перед ядерною катастрофою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе