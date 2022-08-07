Росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, - експерт з атомної енергетики

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський.

"Стосовно рівня небезпеки - він може бути різним. Серйозна небезпека може виникнути у разі, якщо буде вражена ядерна установка - тоді можлива ядерна катастрофа, як у Чорнобилі або Фукусімі. До цього можуть бути локальні радіаційні аварії. Росіяни добре розуміють, що вони коять. Вони просто здійснюють тиск на нас і шантажують нас і весь світ. Вони не мають наміру викликати серйозну радіаційну аварію. Вони мають намір посилювати цей тиск з кожним кроком", - зазначив він.

5 серпня російські військові обстріляли Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя'зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Також "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

6 серпня голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи.

Ввечері 6 серпня обстріл повторився. Було поранено працівника станції.

Інститут дослідження війни 7 серпня заявив, що РФ використовує ЗАЕС аби зіграти на страху європейців перед ядерною катастрофою.